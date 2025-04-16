Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine yeniden Prof. Dr. Topaloğlu atandı

Aynı zamanda Sağlık Politikalarından Sorumlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Topaloğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, yeniden Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine atanması kararlaştırıldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1996'da mezun olan Topaloğlu, 2001'de Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde uzmanlık eğitimini tamamladı.

Topaloğlu, 2007'de doçent, 2013'te ise profesörlük unvanı aldı. 2005 yılında Hollanda Maastricht Üniversitesinde kalp ritim bozuklarının tedavisi konusunda eğitim alan Topaoğlu, 3 yıl süre ile TÜBİTAK'ın Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) Yürütme Kurulu üyeliği yaptı.

Halihazırda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Kalp Damar Hastanesinde Türkiye'nin ilk akredite olmuş mükemmeliyet merkezi Aritmi Kliniği Başkanlığı görevini yürüten Topaloğlu'nun ulusal ve uluslararası alanda yayımlanmış 300 civarında makalesi bulunuyor.

Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle 9 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine atanmıştı.

Bu dönemde özellikle yerli ve milli sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi, sağlık vadilerinin kurulması, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, bağımlılıkla mücadele gibi alanlarda strateji ve politika belgesi hazırlığı çalışmalarına başkanlık eden Topaloğlu, aynı zamanda Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu üyesi.

Prof. Dr. Topaloğlu, evli ve 2 çocuk babası.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır