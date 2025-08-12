HABER

Resmi Gazete'de yayımlandı! Jandarma Genel Komutanlığına ilişkin atama kararları

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Jandarma Genel Komutanlığı’nda bazı generaller ve albayların görev yerleri değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız Ankara İl Jandarma Komutanlığına, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı Destek Kıt'alar Grup Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Özer Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına atandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Ali Doğan ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

