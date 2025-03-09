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Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

09.03.2025 13:38
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Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe giren Spitsbergen Anlaşması Türk vatandaşlarına yeni haklar tanıdı. Anlaşmanın tanınmasıyla beraber Svalbard takımadalarında Türk vatandaşları ve şirketleri artık mülk edinebilecek ve oturma iznine sahip olacak. Ticari faaliyetlerin yanı sıra Türk bilim insanları kurulacak Türk Bilim İstasyonu'nda bilimsel araştırma yapabilecek ve Türk öğrencileri de Svalbard Üniversite Merkezi'nde eğitim alma imkanına erişebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Svalbard takımadalarının statüsünü belirleyen Spitsbergen Anlaşması'nın Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla yürürlüğe girmesi ile Türk vatandaşları mülk edinme, oturma ve bilimsel araştırma yapma hakkı elde etti.

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ANLAŞMA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla Arktik bölgesindeki Svalbard takımadalarının statüsünü belirleyen Spitsbergen (Svalbard) Anlaşması Türkiye bakımından yürürlüğe girdi.

HANGİ HAKLAR TANINDI?

Paris'te 9 Şubat 1920 tarihinde imzalanan ve 1925 yılından bu yana yürürlükte olan anlaşma, Norveç'in adalar üzerindeki egemenliğini tanımakla beraber, taraf olan üçüncü ülkelerin vatandaşlarına Svalbard takımadaları üzerinde mülk edinme ve ikamet ile balıkçılık ve madencilik alanlarında ticari faaliyetlerde bulunma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme hakkı tanımakta.

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TÜRK VATANDAŞLARINA OTURMA HAKKI

Türkiye'nin anlaşmaya taraf olmasıyla Türk vatandaşları ve şirketleri Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı elde edecek. Adaların karasularında balıkçılık yapabilecek, denizcilik ve madencilik alanlarında ticari faaliyetlerde bulunabilecek. Ayrıca, Türk bilim insanları kurulacak Türk Bilim İstasyonu'nda bilimsel araştırma yapma, Türk öğrenciler Svalbard Üniversite Merkezi'nde eğitim alma imkanına erişebilecek.

ANLAŞMANIN AMACI NE?

Türkiye bu adımla, Arktik bölgesinin canlı ve cansız doğal kaynaklarından faydalanmayı ve bölgede gerçekleştirebileceği bilimsel ve ekonomik faaliyetlerini güçlendirmeyi hedeflemekte. Bu çerçevede, Türkiye'nin Arktik Konseyi'ne gözlemci üye olma hedefi de muhafaza edilmekte.

ÇALIŞMALAR HIZ KAZANMIŞTI

Öte yandan, Türkiye son yıllarda Arktik bölgesine yönelik başarılı bilim seferleri düzenliyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) tarafından, Norveç'in münhasır ekonomik bölgesi ile Svalbard Adaları ve karasularında başarıyla icra edilen Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferlerinin dördüncüsü (TASE-IV) 26 Haziran - 25 Temmuz 2024 tarihlerinde tamamlandı.

SVALBARD ADASI NEREDE?

Ziyaretçilerine farklı deneyimler yaşatan Svalbard Adası her yıl çok sayıda turiste ev sahipliği yapıyor. Kuzey Kutbu'na yakın olan Svalbard Adası Kuzey Kutbu'nun da yaklaşık 750 km güneyinde yer alıyor. Adanın, Norveç Hükümetine bağlı olduğu biliniyor. Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Norveç
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