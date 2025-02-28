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  4. Resmi Gazete'de yayımlandı! Vedat Demiröz ve Çağrı Erhan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Vedat Demiröz ve Çağrı Erhan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı

28.02.2025 00:57
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile birlikte Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Vedat Demiröz ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan atandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Vedat Demiröz ve Çağrı Erhan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Vedat Demiröz ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan atandı. Erhan’a Büyükelçi ünvanı da verildi.

Ayrıca karara göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Niğde İl Müftüsü Osman Ayas ve Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun görevden alındı. Niğde İl Müftülüğü'ne Gümüşhane İl Müftüsü Hüseyin Gün, Gümüşhane İl Müftülüğü'ne Hayri Erenay, Zonguldak İl Müftülüğü'ne Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Muş İl Müftülüğü'ne İbrahim Yavuz, Bitlis İl Müftülüğü'ne Kadir Koçak ve Bingöl İl Müftülüğü'ne Orhan İmamoğlu atandı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Zafer Demircan, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Zübeyir Çalışan getirildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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