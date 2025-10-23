HABER

Resmi tatillerde kamu hizmetleri nasıl işler?

Herhangi bir ülkede, devlet otoriteleri tarafından, okulların, kamu kuruluşlarının ve özel sektör alanında çalışan iş yerlerinin tatil olması ve bu tatilin tüm ülke genelinde uygulanması resmi tatil dönemi olarak ifade edilir. Milli ya da dini, kültürel önemi bulunan günler resmi tatil olarak kabul edilebilirler.

Ferhan Petek

Genel olarak resmi tatiller 1 ile 5 gün arasında bir süreye sahiptir. Bazı bayramların kendi dışında başlamadan önceki günleri de yarım gün olarak bu tatil süresine dahil edilebilmektedir. Tüm dünya genelinde yapılan bu uygulama Türkiye’de de geçerlidir. Milli ya da dini olarak ülke genelinde özel ve önemli kabul edilen günler resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Devletin kurulduğu tarih, bazı özel zaferler ve günler, dini inanışlara göre belirlenen bayram günleri gibi tüm önemli günler resmi tatil adı verilen kısa döneme ait olabilir.

Resmi tatillerde kamu hizmetleri nasıl işler?

Türkiye’deki resmi tatiller iki farklı grupta toplanmaktadır. Ulusal olarak Türkiye’de kabul edilen tek bayram Cumhuriyet Bayramı’dır. Bunu dışında, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Zafer Bayramı gibi önemli bayramlar da resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

Kamu hizmetleri tatil sürecinde devam edebilmektedir. Devlete ait olan sağlık kuruluşları resmi tatillerin dışında tutulmaktadır. Tüm hastaneler 7 gün 24 saat boyunca açık olur ve hizmet verir. Ancak okullar gibi devlet kurumları devlet tatil işleyişi kapsamında hizmet vermez.

Resmi tatil kamu çalışanları için de geçerlidir ve bu tarihlerde çalışanlar tatil yapsa da maaşları o gün ya da günler için kesintiye uğramadan ödenmektedir. Eğer bir özel sektör çalışanı resmi tatil gününde çalıştırılacaksa en az 1 günlük ek mesai ücreti alması gerekir.

Türkiye’de resmi tatiller genel olarak devlet tarafından önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş olan tatil sürecidir. Bu tatiller çoğunluklu olarak dini bayramlar, devletin kuruluş yıldönümü tarihi ya da resmi bayramlar olabilmektedir. Resmi tatil sürecinde devlet daireleri, özel kurumların neredeyse tamamı ve eğitim kurumları çalışmaz ve hizmet vermez.

Memur statüsünde olan kişiler de resmi tatillerde çalışmaz ancak çalışması durumu söz konusu olursa çalıştığı her 8 saat için mesai saatlerinde denk getirilecek şekilde 1 günde o izni kullanma hakkı kazanır. Resmi tatillerde çalışması karşılığında memura o günün ücreti de ödenir.

