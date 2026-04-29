Restoran çatısı alevlere teslim oldu

Olay, saat 05.50’de Bostanlı Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir restoranın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki eve sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Bostanlı ve Karşıyaka istasyonlarından takviye ekiplerle toplam 11 itfaiye aracı ve belediyeye ait 2 su tankerinin katıldığı çalışmalarda alevler çevre yapılara daha fazla yayılmadan tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası restoranda ve sıçradığı evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır