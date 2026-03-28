Restoranda önce selamlaştılar sonra silahlarını çektiler! Biri öldü, diğeri ağır yaralı

Adana'da bir restoranda birbirleriyle selamlaşan iki kişi, bir süre sonra çıkan çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlarını çekip birbirine ateş açtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişide ağır yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranda oturan Emrah Çınar, sonradan gelen G.F. ile selamlaştı. Ardından Emrah Çınar tekrar masasına otururken G.F. de yakındaki bir masaya geçti.
Bir süre sonra Emrah Çınar ile G.F. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İKİSİ DE SİLAHLARINI ÇEKTİ

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki şahıs da yanlarında bulunan tabancaları çekerek birbirlerine ateş açtı.

BİRİ BAŞINDAN VURULDU, DİĞERİ AĞIR YARALI

Açılan ateş sonucu Emrah Çınar başından vurulurken, G.F. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Tedavi altına alınan G.F.'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emrah Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı G.F. ise ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Emrah Çınar'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

