Restorandan yangına koştu, itfaiyecilere ayran içirdi

Edinilen bilgiye göre, Akbilek Mahallesi’ndeki Derin Apartmanı’nın 2. katındaki Selçuk Topçu’ya ait daireden dumanların yükseldiğini ilk fark eden komşu binadaki restoranın şefi oldu. 42 yaşındaki şef Özay Kanbolat işini yarıda bırakıp yardıma koştu.

Binadaki vatandaşların kapılarını çalıp tahliye olmalarını sağlayan Kanbolat sonrasında yangını söndürmeye gelen itfaiyecilerin dumandan etkilenmemeleri için ayran getirip içmelerini sağladı. Ekiplerin çabaları sonucu söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin polis inceleme başlattı.

Binanın içine girip dairelerde yaşayanların dışarıya çıkmalarını sağladığını anlatan Özay Kanbolat, "Vatandaşların sıkıntı yaşamadan tahliye olmalarını sağladık. İtfaiyecilere de yardım ettik. Dumanla karşı karşıya kalan itfaiyecilere bizler için çok değerli. Ayran ve su getirip ikram ettim" diye konuştu.

(İHA)