HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Restorasyonu tamamlanan Selanik Atatürk Evi yeniden ziyarete açılıyor

Selanik Atatürk Evi'nin restorasyon sürecinin tamamlandığı açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açıklamada "Ata'mızın vefatının 87'nci yıl dönümünde onun kıymetli mirasına sahip çıkan çok anlamlı bir açılışı gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ve Türk-Yunan dostluğunun simgesi olan Selanik Atatürk Evi'nin kapılarını, kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından yeniden açıyoruz" dedi.

Restorasyonu tamamlanan Selanik Atatürk Evi yeniden ziyarete açılıyor
Taner Şahin

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kapsamlı restorasyon sürecinin ardından Selanik Atatürk Evi'nin yeniden ziyarete açılacağını duyurdu.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Selanik Atatürk Evi'nin restorasyon sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Bakan Ersoy, "Ata'mızın vefatının 87'nci yıl dönümünde onun kıymetli mirasına sahip çıkan çok anlamlı bir açılışı gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ve Türk-Yunan dostluğunun simgesi olan Selanik Atatürk Evi'nin kapılarını, kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından yeniden açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Restorasyonu tamamlanan Selanik Atatürk Evi yeniden ziyarete açılıyor 1

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı işbirliğinde yürütülen projeyle 315 metrekarelik 3 katlı yapıyı 1953'teki özgün haline kavuşturduklarını belirten Ersoy, binin üzerinde eseri, belgeyi ve kitabı titizlikle yenileyerek yeniden Selanik'e taşıdıklarını anlattı.

Restorasyonu tamamlanan Selanik Atatürk Evi yeniden ziyarete açılıyor 2

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Ali Rıza Efendi'nin diktiği nar ağacının gölgesinde hem tarihimize hem de ortak kültürel mirasımıza ışık tutacak bu ev, artık sadece bir müze değil milletimizin hafızasını yaşatan bir kültürel diplomasi merkezi olacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına duyduğumuz derin saygıyla yarın bu anlamlı açılışı gerçekleştirerek bir Türk Evi konsepti sunacak olan bu mirası yeniden ziyaretçileriyle buluşturacağız."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da 4. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybettiAnkara'da 4. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Sürücü kurslarında ‘elektrikli’ farkına dikkatSürücü kurslarında ‘elektrikli’ farkına dikkat

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri Ersoy Selanik atatürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.