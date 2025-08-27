Rezan Epözdemir tutuklanmıştı! Galatasaray Kulübü üyeliği askıya alındı

"Rüşvet" suçundan Çorlu Cezaevi'nde tutuklu bulunan avukat Rezan Epözdemir'in Galatasaray Kulübü üyeliği, dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında oy birliğiyle askıya alındı.

KESİN İHRAÇ TALEBİ

Sabah'ın haberine göre Epözdemir'in üyeliğinin, hakkındaki FETÖ ve casusluk iddiaları sebebiyle askıya alındığı öğrenildi. Epözdemir'in Ekim ayında yapılacak kongrede kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Avukat Rezan Epözdemir, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.

Tanık A.D, Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda, Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü öne sürmüştü.

Dosya kapsamındaki "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021'de 75 bin dolar rüşvet alındığını doğruladığı vurgulanmıştı.