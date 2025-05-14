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Liderler zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan üç isimle görüştü: O karar için 'Tarihi önemde' dendi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının 'tarihi önemde' olduğunu vurguladı.

Liderler zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan üç isimle görüştü: O karar için 'Tarihi önemde' dendi
Doğukan Akbayır

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara çevrim içi toplantıda görüştü.

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ABD'NİN HAMLESİ 'TARİHİ ÖNEMDE' OLARAK NİTELENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye çevrim içi toplantısında Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu belirtti.

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"DEAŞ'LA MÜCADELEYE TÜRKİYE DESTEK VERECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam yönetiminin DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

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TRUMP DA ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ

Trump, dün yaptığı açıklamada Suriye'ye yönelik Esad döneminde uygulamaya konan yaptırımların kaldırıldığını duyurmuştu.

Trump'ın bugün Şara ile görüştüğü de öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Donald Trump Ahmed Şara
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