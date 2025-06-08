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Rize’de bayram dönüşü feci kaza! Refüje çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Rize’nin Çayeli ilçesinde bayram ziyaretinden dönen ailenin içerisinde bulunduğu aracın refüje çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Rize’de bayram dönüşü feci kaza! Refüje çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Begüm Özkaynak

Kaza, Çayeli ilçesine bağlı Büyüktaşhane Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşadıkları Rize’den bayram için Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Pamukçular köyüne giden aile, bayram ziyaretlerinin ardından Rize’ye dönmek için yola çıktı. Artvin'den Rize istikametinde ilerleyen H.A. idaresindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüje çarpıp yan döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri aracın arka koltuğunda bulunan Muhammet A. (13) ve ablası Ayşe A.'nın (20) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan baba H.A., anne M.A. ve diğer kardeş S.A. olay yerinde ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize kaza
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