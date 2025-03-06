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  4. Rize’de çekici ile kamyonet çarpıştı, sürücüleri yaralandı

Rize’de çekici ile kamyonet çarpıştı, sürücüleri yaralandı

06.03.2025 14:40
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Rize’de çekici ile kamyonetin çarpıştığı kazada araçların sürücüleri yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Rize’de çekici ile kamyonet çarpıştı, sürücüleri yaralandı

Kaza Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Rize merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Rize istikametinden Artvin istikametine giden V.B. kontrolündeki 08 K 5262 plakalı çekici, yine aynı yöne seyir eden E.T. kontrolündeki 53 FG 866 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. İhbar üzerine kaza yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından 2 araç sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rize kaza
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