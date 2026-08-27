Rize’de denizde boğulan iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Olay, 25 Ağustos günü Çayeli ilçesi Büyük Taşhane mahallesi sahil kesiminde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte sahilde piknik yapan Arif Kerem Önder (11), ayaklarını suya sokmak için deniz kenarına gitti. Bu sırada küçük çocuğun dalgalara kapıldığını fark eden ağabeyi Ahmet Ertuğrul Önder (16), kardeşini kurtarmak amacıyla üzerini çıkartarak denize atladı.

RİZE'DE DEREYE GİREN İKİ KARDEŞTEN ACI HABER

İki kardeşin kısa sürede dalgalar arasında kaybolması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay günü denizden ağır yaralı olarak çıkartılan ağabey Ahmet Ertuğrul Önder, kaldırıldığı Çayeli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Denizde kaybolan 11 yaşındaki Arif Kerem Önder'in bulunması için yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde küçük çocuğun cansız bedeni, Rize-Artvin Havalimanı’nın 3 mil batısında Sahil Güvenlik helikopteri marifetiyle tespit edilerek denizden çıkarıldı.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDIRLAR

Otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen iki kardeşin cenazesi, Ardeşen ilçesine getirildi. Ahmet Ertuğrul ve Arif Kerem Önder kardeşler, Ardeşen Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Rize Milletvekilleri Harun Mertoğlu ve Tahsin Ocaklı, Rize Vali Yardımcısı Metin Eyyüpkoca, Ardeşen Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, protokol üyeleri, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İki kardeşin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır