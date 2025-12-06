Rize'de depoda yangın! Kısa sürede söndürüldü

Yangın, akşam saatlerinde Gülbahar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki akülü çay makinesi üreten firmaya ait depoda çıktı. Depodan dumanların yükseldiği fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapısını ve camları kırarak girdikleri depodaki yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonrası yangın, söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.