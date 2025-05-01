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Rize'de feci kaza! Hafif ticari araç takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

Rize’nin İkizdere ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Rize'de feci kaza! Hafif ticari araç takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza saat 20.00 sıralarında Sivrikaya köyü mevkisinde meydana geldi. Erzurum’dan Rize istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 53 ACN 998 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkıp takla attı.

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3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yol kenarında ters dönerek duran araçta bulunan Hüseyin Karataş (59), Avni Püşür (62) ile Afgan uyruklu Namibullah Mehrabam (21) hayatını kaybetti. Habip Rahman Mufakkır (25) ve Ahmedhan Muhammedi (21) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine ulaşan ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

30 Nisan 2025
30 Nisan 2025

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 Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Rize kaza
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