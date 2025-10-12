HABER

Rize'de feci kaza: Otomobil tırın dorsesine çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti

Rize'de meydana gelen feci kazada iki kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada, otomobil tırın dorsesine çarptı.

Kaza, Çayeli ilçesi Limanköy Mahallesi'nde saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AIU 111 plakalı otomobil, Rize istikametinden Çayeli yönüne seyir halindeyken karşı yönden gelen BB-024-D plakalı Gürcistan tırının dorsesine çarparak altında kaldı.

Rize de feci kaza: Otomobil tırın dorsesine çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti 1

OTOMOBİL TIRIN DORSESİNE ÇARPTI: 3 ÖLÜ

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve Çayeli Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Nuray Başar (48) ağır yaralı olarak araçtan çıkarılarak ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkarılan Ahmet Okumuş (71) ve Gülsüm Okumuş'un (60) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Rize de feci kaza: Otomobil tırın dorsesine çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti 2

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Nuray Başar (48) ise kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

