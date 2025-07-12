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Rize'de trafik kazası! Kavşakta hatalı dönüş ölüm getirdi, otomobil dere yatağına uçtu: 1 ölü, 8 yaralı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Çarpışan otomobillerden biri takla atarak, yolun hemen kenarında bulunan dere yatağına düştü.

Rize'de trafik kazası! Kavşakta hatalı dönüş ölüm getirdi, otomobil dere yatağına uçtu: 1 ölü, 8 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Karadeniz Sahil Yolu Sümer köyü Yalı mevkiinde saat 16.30 sırlarına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (47) idaresindeki 08 AN 990 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada aynı istikamette seyreden V.A. (35) yönetimindeki 53 EA 688 plakalı otomobille çarpıştı.

Rize de trafik kazası! Kavşakta hatalı dönüş ölüm getirdi, otomobil dere yatağına uçtu: 1 ölü, 8 yaralı 1

ARAÇ DERE YATAĞINA DÜŞTÜ

Çarpışmanın etkisiyle 53 EA 688 plakalı otomobil takla atarak, yolun hemen kenarında bulunan dere yatağına düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rize de trafik kazası! Kavşakta hatalı dönüş ölüm getirdi, otomobil dere yatağına uçtu: 1 ölü, 8 yaralı 2

YARALI KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar sürücü M.Ç. ve V.A. ile araçlarda bulunan N.A., S.A., S.Ç., M.Ç., İ.Ç, ve F.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Behtişen Gönen isimli kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Rize de trafik kazası! Kavşakta hatalı dönüş ölüm getirdi, otomobil dere yatağına uçtu: 1 ölü, 8 yaralı 3

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

12 Temmuz 2025
12 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Rize kaza
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