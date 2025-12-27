HABER

Rize’de yüksek tepeler beyaza büründü

Rize’nin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı tepeleri beyaza bürüdü.

Rize'de yüksek tepeler beyaza büründü

Rize'nin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayarak etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yaylalar ve turistik alanlar beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Palovit yaylasında kar kalınlığı 85 santimetreye, İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası'nda ise kar kalınlığı 81 santimetreye ulaştı. Rize'nin denizi gören yaylası ve kış sporları merkezi Handüzü Yaylası'nda ise kar kalınlığı 64 santimetre olarak ölçüldü. Beyaza bürünen yaylalar kartpostallık görüntüler sergiledi.

