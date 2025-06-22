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Rize'deki off-road yarışlarında takla atan araç yürekleri ağıza getirdi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 2025 Karadeniz Off-Road Kupası 1. ayak yarışları renkli görüntülere sahne olurken, takla atan bir araç yürekleri ağıza getirdi.

Rize'deki off-road yarışlarında takla atan araç yürekleri ağıza getirdi

Ardeşen Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen Karadeniz Off-Road Kupası 1. Ayak Yarışları Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan 4 kilometrelik parkurda gerçekleşti. 19 aracın ve 38 sporcunun kıran kırana mücadele ettiği yarışlarda birinci olmak için mücadele veren yarışmacıların o anları renkli görüntülere sahne oldu. Yarışların final etabında parkura devam eden sürücülüğünü Ali Mercan ve co-pilotluğunu Hülya Polat'ın yaptığı araç dengesini kaybederek takla attı. Yürekleri ağızlara getiren sahneyi görenler aracın başına koştu. İzleyenler sporcuların araçtan yara almadan çıkarılmasıyla derin bir nefes aldı. O anlar ise anbean görüntülendi.

Iğdır'dan Rize'ye yarışlar için gelen ve eşiyle birlikte yarışmaya gelen ve son Ordu Oksijen Off-Road kulübünden sporcu arkadaşıyla yarışan co-pilot Hülya Polat isimli sporcu yaşadıkları olayı anlatarak, "Aslında son turumuzdu ve gayet de güzel ilerliyorduk. Derece de alabilirdik ama her an her şey olabiliyor. Bir takla atmak zorunda kaldık. Güzel zevkli adrenalin dolu. Gördüğünüz gibi takla atmalı, uçmalı güzel bir etaptı. Kadınlar her şeyi başarır" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rize
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