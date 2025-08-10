HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Rize'nin bazı ilçelerinde heyelanlar meydana geldi

Rize'nin bazı ilçelerinde sağanağın ardından heyelanlar meydana geldi.

Rize'nin bazı ilçelerinde heyelanlar meydana geldi

Dün başlayan ve bugün de etkisini artırarak devam eden yağışın ardından Çamlıhemşin, Fındıklı, Pazar, Çayeli ve Güneysu ilçelerine bağlı köylerde yamaçlardan kopan toprak birikintisi ve kaya parçaları yollara sürüklendi.

Fındıklı'da 11, Pazar'da 10, Çayeli'nde 4, Çamlıhemşin'de 2 ve Güneysu'da 1 köy yolundaki heyelanların ardından İl Özel İdare ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi amacıyla 17 iş makinesi ve 21 personelle çalışmalarını sürdürüyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sultangazi'de kaybolan kişinin cansız bedeni barajda bulunduSultangazi'de kaybolan kişinin cansız bedeni barajda bulundu
Batı Trakya'da orman yangını nedeniyle yerleşim alanı tahliye edildiBatı Trakya'da orman yangını nedeniyle yerleşim alanı tahliye edildi

Anahtar Kelimeler:
Rize heyelan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara

İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara

Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti! Anne Minguzzi'den kahreden paylaşım

Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti! Anne Minguzzi'den kahreden paylaşım

'Hakim' kararı İmamoğlu'nu küplere bindirdi

'Hakim' kararı İmamoğlu'nu küplere bindirdi

Türkiye'den gidiyorlar

Türkiye'den gidiyorlar

Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.