Rize’de ahşap yapı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Olay saat 12.00 sıralarında ilçenin Erenler köyünün Karaoğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arı peteği yerleştirmek için kullanılan ahşap yapının taşıyıcı ipi bir anda koptu. İpin kopmasıyla yapı çökerken, altında kalan 3 kişi ağır şekilde yaralandı. Çökme sonucu Emir Kar olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan M.Ş. ve Y.Ş. ise çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA