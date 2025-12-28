Rize’de bir evde çıkan yangın 2 eve daha sıçradıktan sonra söndürüldü

Rize’nin Hemşin ilçesine bağlı Akyamaç köyünde, gece saat 03.00 sıralarında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında Saffet Akpak, Yusuf Akpak, Meryem Akpak ve Cengiz Merdamert’e ait 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına kısa sürede müdahale edilmesi sayesinde çevrede bulunan 4 ev alevlerden etkilenmeden kurtarıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması ise en büyük teselli oldu.

"Görgü tanıkları benim binama çatıdan ulaştığını söylüyor"

Komşularına ait 2 evin tamamen kül olduğuna dikkat çeken Cengiz Merdamert, kendisinin de çatısının ve teras katının yandığını dile getirerek, "Bu gece saat 3.00 sıralarında komşu evde çıkan yangınla 3 evimiz yandı. Benim evimin teras katı ve çatısı yandı. Diğerlerinin de tamamı yandı. Biz teras katıyla kurtardık, alt katlara inmedi. Tarihi 2 binamız gitti. İtfaiye geldi söndürdü ama halen içerisinden duman çıkıyor. Ben Rize’deydim. Görgü tanıkları benim binama çatıdan ulaştığını söylüyor. En son benim evime ulaşmış" ifadelerini kullandı.

Köy muhtarı Murat Merdamert ise kendisini aradıklarında evi yanan komşularına ulaşamadıkları için panik yaptıklarını dile getirerek, "Gece saat 4.00’da telefonum çaldı. Komşumuz aradı ve ‘köy yanıyor’ dedi. Alevleri görünce burada ikamet eden komşumu aradım. Gece buradaydı ama arayınca ulaşamadık. Aslında uyanmış ama biz telefona ulaşamadık. Başka bir komşusunu aradım dedim ‘mahalle yanıyor bir camdan bak.’ O da bana ‘korkunç yangın var’ dedi. ‘Üstten geliyorum, siz de oradan toparlanın. Çağırabildiğin kadar insan çağır. Saffet ağabeye ulaşamıyorum’ dedim. Buraya geldiğimizde Saffet abi son anda haber almış, hayvanları çıkarmış, kendisi de müdahale etmiş. İtfaiye, Belediye Başkanı, Kaymakam geldi. Yollar çok bozuktu. Özel İdare hemen yolları açtı. Çok zor koşullarda müdahale edildi ve yangının hemen yanındaki 3 ev kurtarıldı" şeklinde konuştu.

