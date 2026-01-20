HABER

Rize’de torbacı operasyonu

Rize’de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde huzur ve güven ortamının artırılması, özellikle gençlerin uyuşturucu maddelerden korunması amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 47,06 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 837 adet sentetik ecza hapı da ele geçirildi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Anahtar Kelimeler:
Rize
