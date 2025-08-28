Robot köpek Spot, jimnastikçileri aratmadı: O anlar izleyenlere "vay be" dedirtti

Robot teknolojileri, her geçen gün insan sınırlarını zorlayan yeni denemelerle gündeme geliyor. Endüstriyel kullanımdan arama-kurtarma operasyonlarına kadar farklı alanlarda değerlendirilen robotlar, artık sadece işlevsellikleriyle değil, sergiledikleri çeviklik ve esneklikle de dikkat çekiyor. Bu alanda uzun süredir öne çıkan Boston Dynamics, geliştirdiği Spot isimli köpek benzeri robotuyla yine gündemde.

BOSTON DYNAMICS'İN ROBOT KÖPEĞİ SPOT, ŞİMDİ DE JİMNASTİKÇİ OLDU

Massachusetts merkezli şirket, bu hafta yeni bir video yayınladı. Yayınlanan videoda, Spot’un bir Olimpiyat jimnastikçisi becerisiyle arka arkaya taklalar attığı görülüyor. Atılan arka taklalar Spot’un yeteneklerini gözler önüne seriyor.

Görüntülerde ayrıca Spot’un o kadar da başarılı olmayan ilk denemeleri de yer alıyor; robot hareketi tamamlayamayıp yerde yığılıp kalıyor.

Spot, 2020’de ticari müşteriler için satışa sunulmuştu. Robot, o zamandan beri çeşitli görevlerde test edildi.