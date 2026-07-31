Robotlara müjde: Google, Gemini Robotics 2’yi duyurdu!

Google DeepMind, insansı robotların hareket kabiliyetini kökten değiştirecek yeni yapay zekâ modeli Gemini Robotics 2’yi resmi olarak tanıttı. Önceki nesil model sadece insansı robotların üst gövde hareketlerine odaklanırken, yeni model ayaklardan parmak uçlarına kadar uzanan "tüm vücut hareketlerini" tam kontrol altına alabiliyor. Bu gelişme, robotların dinamik ortamlarda çok daha karmaşık fiziksel görevleri yerine getirmesinin önünü açıyor.

ROBOTLAR BİRÇOK HAREKETİ YAPABİLECEK

Webtekno'nun haberine göre, yeni modelle birlikte insansı robotlar artık yürüme, çömelme, esneme ve nesneleri hassas şekilde kavrama gibi geniş bir hareket yelpazesini sergileyebilecek. Şirket, bu modelin yer aldığı bir robottan görüntüler de paylaştı.

GEMINI ROBOTICS 2 NELER SUNUYOR?

Paylaşılan görüntülerde Apptronik firmasına ait Apollo 2 robotunun yere eğilerek bir sulama kovasını alabildiği, raftaki belirli ürünleri tespit edip yerinden çıkarabildiği görülüyor. DeepMind yetkilileri, hareket hızının hâlâ geliştirilmesi gerektiğini kabul etmekle birlikte bu güncellemenin gerçek dünyadaki karmaşık görevler için kritik bir eşik olduğunu vurguluyor.

Sadece büyük kas motor becerileri değil, ince motor beceriler de Gemini Robotics 2 ile ciddi bir sıçrama yaşamış. Yeni model, artık beş parmaklı robot ellerini kontrol etme yeteneğine sahip. Bu hassasiyet sayesinde robotlar, kilitli poşetleri kapatma, çöp poşetlerini bağlama, ampülü döndürerek sökme gibi yüksek el becerisi gerektiren gündelik işleri başarabiliyor.

GÖREVİN NE ZAMAN BAŞLAYIP BİTTİĞİNİ ANLIYOR

Öte yandan, robotların çevrelerini analiz etmesini ve sözel talimatları işlemesini sağlayan görme-dil modeli Gemini Robotics de güncellenerek Gemini Robotics ER 2 sürümüne yükseltildi. Yeni model, uzun süreli görevleri çok daha başarılı yönetiyor ve en önemlisi bir görevin ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini tam olarak kavrayabiliyor. Gemini Robotics ER 2'nin getirdiği bir diğer önemli yenilik ise farklı türdeki birden fazla robotun ortaklaşa çalışabilmesine imkân tanıması.

GOOGLE: "EN GÜVENLİ ROBOTİK MODELİMİZ"

Güvenlik tarafında ise Google DeepMind, bu modelin bugüne kadar geliştirdikleri "en güvenli robotik modeli" olduğunu ifade ediyor. Sistem, yakın çevredeki insan varlığını çok daha hassas bir şekilde algılayabiliyor. Bir insan robota çok fazla yaklaştığında sistem güvenlik çağrılarını tetikleyerek robotu anında güvenli duruş moduna getiriyor.