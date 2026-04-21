Rojin Kabaiş'in babası rektörü işaret etti: "Çok büyük şüpheler var"

Türkiye'nin son günlerdeki önemli gündem başlıklarından biri Gülistan Doku soruşturması oldu. Doku'dan yıllardır haber alınamazken, raftan indirilen dosya sonucu dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklanmıştı. Baba Sonel de bugün adliyeye sevk edildi.



Rojin Kabaiş

RABİA NAZ VE ROJİN KABAİŞ DOSYALARI DA TEKRAR GÜNDEM ODU

Doku soruşturmasında yaşanan gelişmeler diğer faili meçhul cinayetleri de gündeme getirdi. Özellikle Rabia Naz ve Rojin Kabaiş olayları yeniden konuşulmaya başlandı.

BAKAN GÜRLEK: "BİR BİRİM KURDUK, TEK TEK İNCELENİYOR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek de bugün yaptığı açıklamada, "Biz bir birim kurduk. İşte faili meçhuller, daha önce takipsizlik falan verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. İncelenip eksik ve aksak noktalar var mı diye bakılacak. Özellikle toplumda böyle hassasiyet oluşturan, infial oluşturanlar... Tabii herkesin davası kendi için önemli ama toplumda hassasiyet oluşturan davalara ilişkin bir birim kurduk, oraya çektik bunları. Şimdi bir de tecrübeli gözlerin bakması farklı olur. Gülistan'dan sonra tabii bir beklenti var ama her dosya illa öyle olacak diye bir şey yok yani. Kararlılıkla ve titizlikle üstüne gidilecek" dedi.

Öte yandan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, TV100 ekranlarında önemli bir açıklamada bulundu. Baba Kabaiş canlı yayında rektörü işaret etti.

ROJİN KABAİŞ'İN BABASI CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Nizamettin Kabaiş şunları söyledi:



"Daha biz kime güveneceğiz. Çocuğumuzu okula gönderiyoruz. Yetkililerin çocukları olsun yeğenleri olsun katlediyorlar onlar da arkasından örtbas ediyorlar. Bizimki nasılsa Gülistan Doku da aynı şekildedir. İkisi de üniversitelidir.

"REKTÖRE YÖNELİK ÇOK BÜYÜK ŞÜPHELER VAR"

Rektöre yönelik çok büyük şüpheler var. Hatta şikayet geliyor. Diyorlar ki onun iki tane yeğenidir. Rektör o üniversiteyi ele almış"

ROJİN KABAİŞ OLAYI NEDİR?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş (21), 27 Eylül 2024'te KYK yurdundan çıktıktan sonra kaybolmuş ve 15 Ekim 2024'te Van Gölü sahilinde cansız bedeni bulunmuştur. İlk başta intihar şüphesi üzerinde durulsa da, otopsi raporunda vajina ve göğüs bölgesinde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edilmesi üzerine olay, şüpheli bir kadın cinayeti olarak soruşturulmaya başlanmıştır.