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Roket yarışı başladı büyük heyecan var

Aksaray'da düzenlenen Roket Yarışması, 2026 final heyecanıyla devam ediyor. 73 takım füzelerini gökyüzüne ateşleyerek yeteneklerini gösterdi.

Roket yarışı başladı büyük heyecan var

2026 yılı Roket Yarışması, TEKNOFEST kapsamında Aksaray’da ilerliyor. 7-13 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor. Yarışmada 73 takım finale kaldı. Bu yıl ROKETSAN, yarışmayı 9. kez gerçekleştiriyor. Öğrencilerin uzay ve roket teknolojilerine ilgisini artırmak amacıyla organize ediliyor. Toplamda 2 bin 139 takım başvuru yaptı.

Başvurulardan gerekli süreçleri tamamlayan 73 takım, finale hak kazandı. Geçen yıl yarışmaya Malezya'dan katılımlar olmuştu. Bu yıl, uluslararası katılım daha da arttı.

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Uluslararası kategoride 7 takım mücadele ediyor. Bu takımlar Malezya, Suudi Arabistan, Hindistan, Bosna Hersek, Azerbaycan ve Endonezya'dan geldi. Final etabı Aksaray Hisar Atış Alanı'nda büyük bir heyecan ile devam ediyor.

Dereceye giren takımlar, ödüllerine 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında kavuşacak. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, yarışmaların uzun süredir devam ettiğini belirtti.

Roket yarışı başladı büyük heyecan var 2

Bu yıl 2 binden fazla başvuru oldu. 73 takım finalde yarışıyor. Altı ülkeden katılımlar, uluslararası boyut kazandırdı. Yarışmacıların kaybedeni yok, tecrübeleri en büyük ödül.

Roket yarışı başladı büyük heyecan var 3

İHA-300 ile ilgili bilgiler de geldi. İHA-300, hedeflerine ulaştı. Hava-yer mühimmatı olarak kullanılacak. Türkiye için stratejik öneme sahip.

Ankara'dan katılan lise öğrencisi Tuğrul Alp Erdoğan, 3170 metreye başarılı bir atış yaptıklarını belirtti. Görevlerini yüzde 100 başarıyla tamamlamayı düşünüyorlar.

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Yarışma, yalnızca bir eğlence değil. Gelecekte Türkiye'nin uzay araçlarını geliştirmesi için önemli bir fırsat. Üniversite öğrencisi Mehmet Ali Fuat Güney, havacılık için önemli katkılar sağladıklarını ifade etti.

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Rahime Şevval Ulutaş da bilgiyi nesilden nesile aktarmak istediklerini söyledi. Gençler, roket yarışmalarına katılım sağlamalıdır.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
uzay roket havacılık teknoloji
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