Roma'daki Kolezyum'un hikayesi Türkler aracılığıyla deneyim müzesinde hayat buluyor

Deneyim müzeciliğinin tarih ve kültürel miras alanında Türkiye'de ve dünyadaki ilk örnekleri olan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzeleri'nin yaratıcısı DEM Müzecilik uluslararası alanda önemli bir projeye imza atıyor. Roma İmparatorluğu'ndan günümüze ulaşan en görkemli eserlerden biri olan ve yaklaşık 2 bin yıllık geçmişiyle Roma ve İtalya turizminin gerçek bir lokomotifi haline gelen Kolezyum'un (Colosseum) hikayesi, hayata geçirilecek deneyim müzesinde anlatılacak. Roma'da açılacak müze, tıpkı Ayasofya ve Efes'te olduğu gibi ileri görsel ve işitsel teknolojilerle geçmişi günümüze taşıyan bir deneyim sunacak.

DEM Müzecilik'in Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Esin, uluslararası arenada Türkiye'deki böylesine önemli bir projeyle temsil etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. DEM'in köklü bir teknoloji geçmişine sahip olduğuna işaret eden Esin, "İlk şirketimiz ASTEL ile bundan tam 35 yıl önce ülkemizde özel televizyonculuğun oluşmasında yayıncılık, teknik donanım ve altyapı kurulumlarında önemli rol oynadık. Sinemaların dijitalleştirilmesi, ulaşım ve yüksek güvenlikli mekân çözümleri ile birçok sektörün interaktifleşmesinde tasarımdan, projelendirmeye, donanımdan yazılıma, anahtar teslim çözümler üreterek çok sayıda ulusal ve uluslararası projeye imza attık. Son 15 yılda bu kapsamlı teknoloji mirasını kültür ve sanat alanına taşıdık. Bugüne kadar Türkiye'de ve dünyada 18 müzenin hayata geçirilmesinde önemli rol oynayarak, geleneksel müzecilik ile teknolojiyi buluşturduk ve DEM Müzecilik ile 'deneyim müzeciliği' akımının Türkiye'deki ilk temsilcisi olduk. Yaptığımız işler ve aldığımız ödüllerle uluslararası arenada ülkemizi temsil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

'GEÇMİŞİN MİRASINI GÜNÜMÜZE VE GELECEK NESİLLERE TAŞIYORUZ'

Kültür sadece korunmakla kalmamalı; paylaşılmalı, hissettirilmeli ve yaşatılmalı diyen Esin, “Kültür bizim kimliğimiz, geçmişle bağımız, gelecek nesillere aktaracağımız en değerli miras. Müzecilik alanında yaşanan bu gelişim, toplumun bütün kesimlerinde tarihe olan ilgiyi artırırken, özellikle dijital dünyanın içine doğmuş Z kuşağının öğrenme ve algılama biçiminde önemli bir yer tutuyor. Günümüzde kullandığımız teknolojiler; çocukların, gençlerin tarihi daha kolay anlamalarını ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerini sağlıyor. Eğitimde de büyük potansiyele sahip olan bu sistemler, kültürel miras aktarımını bir fırsata dönüştürüyor. Bu sayede müzelere olan ilginin Z jenerasyonunda önemli oranda arttığını görüyoruz. Özetle deneyim müzeciliği sadece turizm açısından değil; eğitim ve gelecek kuşaklara miras bırakma sorumluluğu açısından da çok önemli. 35 yıllık görsel ve işitsel teknolojiler alanında oluşmuş tecrübemizi bu önemli değerin hizmetine sunuyoruz. Zira, teknoloji bu vizyonla birleştiğinde insanla kültürel miras arasında kalıcı bir köprü kurar. Her projede bir kültürü yeniden yaşatıyor, her deneyimde geçmişi geleceğe daha anlamlı bir şekilde taşıyoruz" diye konuştu.

KOLEZYUM'UN EFSANELERLE DOLU HİKAYESİNİ DÜNYAYA BİR TÜRK ŞİRKETİ ANLATACAK

“DEM'de sadece kültürel mirası hikayeleştirmiyoruz, aynı zamanda ona hayat veriyoruz. Misyonumuz basit ama güçlü; insanlığın en eski hikâyelerini zamanımızın en gelişmiş araçlarıyla anlatmak" diyen Esin, “En başından beri bütünsel bir yaklaşım benimsedik. İçerik üretimi, deneyim tasarımı, sergi planlaması ve günlük operasyonları ayrı süreçler olarak görmedik. Tüm bunları aynı büyük vizyonun parçaları olarak ele aldık. Bu düşünce tarzı, hikayenin akışından, ziyaretçilerin müzede nasıl hareket ettiğine, teknik sistemlerin tasarımına kadar her kararda bize yol gösterdi. Kurduğumuz sistemler ve kullandığımız teknolojilerle kültürel miras; içine alan, zamanı unutturan, duygusal bağ kurduran ve eserleri ölümsüzleştiren yaşayan bir deneyim haline geliyor" dedi.

Roma'da Kolezyum'da da bu yaklaşım ile immersif bir deneyim alanı hayata geçireceklerini belirten Esin, "Hikaye anlatımı ve içerik kurgusundan, mekan tasarımına, ziyaret akış planından, biletlemeye kadar tüm operasyonel süreçlerin uçtan uca yönetimi DEM Müzecilik'te olacak. Binanın renovasyon süreci sonrasında projenin tamamlanması ile tüm operasyonu da biz yürüteceğiz. Böylesine kapsamlı bir projeyi bir Türk şirketinin hayata geçirmesi, ülkemiz adına da büyük gurur kaynağı" ifadelerini kullandı.