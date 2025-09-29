Roma'ya giden fenomen Türk çiftin tatili kabusa döndü! "Her şeyimiz gitti"

İtalya'ya tatile giden fenomen Türk bir çift, Roma'da çanta hırsızlığının kurbanı oldu. İçinde para, pasaport, kamera ve ehliyet bulunan çantalarının çalınmasıyla büyük mağduriyet yaşayan çift, tatillerinin kabusa döndüğünü söyledi.

'HER ŞEYİMİZ GİTTİ'

Soygun sonrası isyan eden çift şu ifadeleri kullandı:

"Pasaportumuz gitti, kartlarımız paralarımız her şey gitti. 8 kişinin arasından çaldı ya. Çantamı bir saniye astım. Arkamı döndüğümde yok oldu. Sabahtan beri emek edip çektiğimiz videolarımız gitti en çok ona üzüldük.

"ASIL MAĞDURİYETİ POLİSİN TAVIRLARIYLA YAŞADIK"

Çantanın kaybolmasının ardından polise başvuran çift, İtalyan polisinin ilgisiz tavırlarıyla da hayal kırıklığına uğradı. Polis karakolunda yaşadıkları ilgisizliği dile getiren çift, "Polise gidiyorsun hiçbir şekilde bir şey yapmıyorlar. 'Kamera yok mu burada?' diyorum. 'Yok' diyor. Pazartesi ilgilenelim diyor adam. Ben pazartesiye kadar ne yapacağım? Ehliyetim gitti! Şimdi araba kullanacağım ben ne olacak?" diyerek tepki gösterdi.