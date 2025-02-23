Rozetlerini bizzat Erdoğan taktı! Ünal Karaman, Salim Ensarioğlu ve Serap Yazıcı AK Parti'ye katıldı

AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan kongre heyecanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişiyle beraber daha da arttı.

İlk olarak AK Parti'nin MKYK üyeleri belli oldu. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı ve salondakilere hitap etti.

TEK TEK KÜRSÜYE ÇAĞIRDI

Erdoğan konuşmasının sonlarında ise partilerinden istifa edip AK Parti'ye geçen vekilleri tek tek kürsüye çağırdı.

PARTİLERİNDEN İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE KATILDILAR

Buna göre İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu ile Konya Milletvekili Ünal Karaman ve Gelecek Partisi'nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı AK Parti'ye geçti.

ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKTI

Kürsüye çıkan isimlerin rozetlerini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Erdoğan daha sonra bu isimlerle birlikte fotoğraf verdi.