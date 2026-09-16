RTÜK Başkanı Daniş: "Mekke-i Mükerreme’yi hedef alan alçak insansız hava aracı saldırısını kınıyorum"

RTÜK Başkanı Daniş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam aleminin kalbi, mukaddes değerimiz Mekke-i Mükerreme’yi hedef alan alçak insansız hava aracı saldırısını kınıyorum. Haremeyn-i Şerifeyn’in kutsiyetine ve güvenliğine yönelik gerçekleştirilen bu menfur girişim, sadece kardeş Suudi Arabistan'ı değil, tüm İslam dünyasını derinden yaralamıştır.

Bu eylem karşısında Suudi Arabistan devleti ve halkıyla tam bir dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak, kutsal beldelerin huzurunu ve bölgesel istikrarı tehdit eden her türlü eylemin karşısındayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın daima vurguladığı üzere; bölgemizin yeni çatışmalara değil, aklıselime, diyaloğa ve kalıcı barışa ihtiyacı vardır.Mukaddes değerlerimizi hedef alan ve bölgesel barışı zedeleyen bu tür provokasyonlar bir daha yaşanmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır