RTÜK Başkanı Daniş’ten Bakü’de “Dijital Vatan” vurgusu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de “Kutuplaşmış Dünyada Medya Aracılığıyla Güven İnşası” temasıyla düzenlenen Birinci CICA Medya Forumu’na katıldı.

Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) çatısı altında gerçekleştirilen Forum’da; güven ve hakikat krizi, bilgi güvenliği, dezenformasyonla mücadele, dijital dayanıklılık ve medya alanında ülkeler arası iş birliği ele alındı.

Birinci CICA Medya Forumu vesilesiyle Azerbaycan’da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Daniş, sözlerine şöyle devam etti:

“CICA GİBİ ÇOK TARAFLI KURULUŞLARIN ÖNEMİ ARTMAKTADIR"

“Günümüzün jeopolitik gerilimlerle dolu uluslararası sisteminde medyanın rolünü ele alacağız. Bu güncel konudaki görüş alışverişimizin, CICA üyesi ülkeler arasında medya alanındaki işbirliği bakımından ufuk açıcı olmasını temenni ediyorum. Karşı karşıya olduğumuz pek çok küresel sınamanın getirdiği zorluklar ve doğurduğu belirsizlik ortamı, uluslararası ilişkilerde çok taraflı yapılara duyulan güvenin zedelenmesine yol açmaktadır. Bu nedenle, CICA gibi çok taraflı kuruluşların önemi artmaktadır. İnsanlığın karşılaştığı sorunların çözümünde, CICA gibi devletlerarası işbirliği mekanizmalarından daha etkin şekilde yararlanılması büyük önem arz etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin CICA’nın kurucu üyelerinden olduğunu hatırlatan Daniş, CICA üyesi devletler arasında Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) kültürünün yerleştirilmesinin Konferans’ın temel yapıtaşlarından biri olduğunu belirterek, karşılıklı güven ve diyaloğun pekiştirilmesini hedefleyen bu mekanizmaların ortak sınamaların aşılmasında yol gösterici olacağına inandığını söyledi.

Türkiye’nin “Dijital Vatan” ve “Siber Vatan” vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan RTÜK Başkanı Daniş, güvenlik anlayışının dijitalleşmeyle birlikte yeni bir boyut kazandığını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz, bu yeni tehdit ortamına karşılık ‘Dijital Vatan’ ve ‘Siber Vatan’ vizyonunu geliştirmiştir. Güvenliğin artık yalnızca fiziki sınırlarımızla sınırlı kalmadığı, dijital mecraların ve siber uzayın da egemenlik alanımızın bir parçası hâline geldiği bir çağda yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“DİJİTAL VATAN YALNIZCA TEKNİK ALTYAPININ KORUNMASINDAN İBARET DEĞİLDİR"

“Dijital Vatan” vizyonunun teknik altyapı güvenliğinin çok daha ötesinde bir anlam taşıdığına dikkat çeken Daniş, “Dijital Vatan anlayışı, yalnızca teknik bir altyapının korunmasından ibaret değildir. Aynı zamanda toplumlarımızın hakikate erişimini ve toplumsal huzurumuzu hedef alan manipülasyon ve dezenformasyon girişimlerine karşı kurumsal ve toplumsal bir dayanıklılık inşa etme iradesini ifade etmektedir.” dedi.

Dijital çağda dezenformasyon ve manipülasyonun yalnızca ulusal tedbirlerle ele alınamayacağına işaret eden Daniş, bilgi alanındaki tehditlerin sınır tanımadığının altını çizerek, “Dezenformasyon kampanyaları, manipülatif içerikler ve dijital platformlar üzerinden yayılan yanlış bilgiler bir ülkede başlayıp çok kısa sürede başka ülkelerin bilgi ekosistemlerini de etkileyebiliyor. Dolayısıyla bu alanda yalnızca ulusal kapasitemizi güçlendirmek değil; ülkeler arasında deneyim paylaşımını, erken uyarı mekanizmalarını ve ortak farkındalık çalışmalarını geliştirmek de önem taşıyor. RTÜK olarak bizler de ulusal düzeydeki bu tecrübelerimizi uluslararası alana taşımaya büyük önem veriyoruz.” dedi.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, bilgi güvenliği ve medya alanında Üst Kurulun yürüttüğü uluslararası iş birliklerine de değinerek, RTÜK’ün öncülüğünde oluşturulan Türk Devletleri Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu’na (T-BRAF) özel bir parantez açtı.

T-BRAF sürecinin ilk somut adımının Azerbaycan’da atılmasının ayrıca anlamlı olduğunu kaydeden Daniş, “2019-2023 Stratejik Planımız kapsamında başlattığımız ve 2021 yılında Üst Kurulumuzun kararıyla resmî bir sürece bağladığımız bir girişimle, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülkelerin yayıncılık düzenleyici kurumları arasında bir forum kurulması için harekete geçtik: T-BRAF, yani Türk Devletleri Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu. 2022 yılında Bakü ve Şuşa’da düzenlenen toplantıda, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülkelerin görsel-işitsel medya düzenleyicileri, T-BRAF’ın kurulması yönünde bir niyet beyanına imza attılar.” dedi.

Taslak tüzük ve ortak deklarasyon metinlerinin üye ülkelerle birlikte olgunlaştırıldığını ifade eden Daniş, T-BRAF’ın kurumsallaşma sürecinde gelinen noktaya ilişkin, “Memnuniyetle belirtmek isterim ki, ekim ayı içerisinde ülkemizin ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi vesilesiyle T-BRAF’ın resmî kuruluşunun taçlandırılması öngörülmektedir. T-BRAF tecrübesinin de gösterdiği üzere, düzenleyici kurumlar arasında kurulan kalıcı iletişim kanalları, yalnızca mevcut sorunlara ortak cevaplar üretmek açısından değil, geleceğin medya ortamına ilişkin ortak bir anlayış geliştirmek bakımından da büyük önem taşımaktadır.” ifadelerini paylaştı.



CICA ÜLKELERİNE MEDYA ALANINDA ORTAK ÇALIŞMA ÇAĞRISI

T-BRAF tecrübesinden hareketle CICA çatısı altında geliştirilebilecek iş birliği alanlarına da değinen Daniş önümüzdeki dönemde ülkelerin birlikte çalışabileceği önemli başlıklar bulunduğunu belirtti.

Türkiye’nin bu alandaki birleştirici ve kucaklayıcı vizyonunun CICA üyesi ülkeler arasında ortak bir güven ikliminin oluşmasına katkı sağlayacağına inandığını ifade eden RTÜK Başkanı Daniş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Veri güvenliği, kitle iletişim araçlarının etik sorumluluğu, yapay zekâ ve yeni teknolojilerin medya üzerindeki etkileri, dezenformasyonla mücadele ve ortak medya okuryazarlığı projeleri, önümüzdeki dönemde birlikte çalışabileceğimiz önemli başlıklar olarak öne çıkmaktadır. Burada asıl hedefimiz, birbirimizin düzenleme modellerini olduğu gibi kopyalamak değil; farklı ulusal tecrübelerden yararlanarak ortak sorunlara ilişkin ortak bir anlayış geliştirmektir. CICA’nın ortaya koyduğu vizyon önemli bir imkân sunmaktadır. Her ülkenin kendi hukuk sistemi, medya yapısı ve toplumsal dinamikleri farklı olabilir. Ancak güvenilir bilgiye erişimin güçlendirilmesi, toplumların dijital dayanıklılığının artırılması ve bilgi alanında karşılıklı güvenin tesis edilmesi hepimizin ortak çıkarıdır. İnanıyorum ki Türkiye’nin bu alandaki birleştirici ve kucaklayıcı vizyonu, CICA üyesi tüm ülkeler arasında ortak bir güven ikliminin doğmasına katkı sağlayacaktır. ‘Birlikte Başaracağız’ inancıyla, Asya coğrafyasında bilgi güvenliği alanında ortak akılla, dayanışmayla ve karşılıklı güven temelinde yol almaya devam edeceğiz.”