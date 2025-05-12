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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den PKK'nın mesajı sonrası açıklama! Provokatif yayınlara hukuki yaptırım...

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, PKK’nın silah bırakma kararı sonrası yaptığı açıklamada, terörle mücadelede medyanın sorumluluğuna dikkat çekti. Şahin, provokatif yayınlara karşı hukuki yaptırımlar uygulanacağını vurgulayarak, “Milletimizin vicdanı provokasyonlara değil, hakikate kulak verir” dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den PKK'nın mesajı sonrası açıklama! Provokatif yayınlara hukuki yaptırım...
Çiğdem Sevinç

Radyo ve Televizyon Kurumu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, PKK terör örgütünün silah bırakma mesajının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Şahin X (Twitter) platformundan yayınladığı mesajda şunları kaydetti:

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"TERÖRSÜZ BİR GELECEK İÇİN, BİRLİKTE VE KARARLILIKLA!"

"Türkiye, köklü devlet aklı, kararlılığı ve tüm kadrolarıyla teröre karşı önemli bir süreç yürütmüştür. Bu sürece liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve MİT Başkanı Sayın İbrahim Kalın başta olmak üzere, tüm devlet büyüklerimize ve güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

“Terörsüz Türkiye” hedefi sadece bir güvenlik politikası değil, aynı zamanda milletimizin huzur ve güven içinde yaşama hakkına duyulan ortak bağlılığın ifadesidir. Bu hedef; sabır, netlik ve tavizsiz bir duruşla adım adım hayata geçirilmektedir."

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"TÜM İDARİ VE HUKUKİ YAPTIRIMLAR OLACAK"

Şahin mesajının devamında, "Böyle hassas bir dönemde toplumumuz ortak akıl ve sorumluluk duygusuyla kenetlenmiştir. Ancak bazı medya organlarının gerçekle ilgisi olmayan, kasıtlı ve yönlendirici yayınlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışması, açık bir sorumsuzluk örneğidir. Bu yayınlar barışı kucaklayan Türk halkına yapılan büyük bir haksızlıktır. Üstelik toplumsal birliğimize zarar verme potansiyeli taşımaktadır.

Terörle mücadele yalnızca güvenlik birimlerinin değil; basının, sivil toplumun ve tüm vatandaşlarımızın ortak sorumluluğudur. Devletimiz, yayıncılık etiğini ve toplumsal sorumluluğu yok sayan içeriklere karşı gerekli tüm idari ve hukuki yaptırımları kararlılıkla hayata geçirecektir." dedi.

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"Milletimizin vicdanı, provokasyonlara değil, hakikate kulak verir"

Paylaşımının sonunda ise "Milletimizin vicdanı, provokasyonlara değil, hakikate kulak verir. Huzura, güvene ve toplumsal istikrara katkı sunan yayıncılık anlayışı ise her türlü takdiri hak etmektedir." sözleriyle dikkat çekti.

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pkk Ebubekir Şahin rtük
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