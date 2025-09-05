HABER

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'yeni yayın dönemi' mesajı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yeni yayın dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahin açıklamasında, "Yeni yayın döneminin hepimiz için bereketli, verimli ve izleyicilerimize değer katan bir süreç olmasını diliyorum." ifadelerinde bulundu.

Doğukan Akbayır

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yeni yayın dönemiyle ilgili sosyal medya platformu X üzerinden 'hayırlı olsun' mesajı paylaştı. Şahin paylaşımında şu ifadelerde bulundu:

"Kıymetli Yayıncılarımız,

Her yeni yayın dönemi, sadece ekranlarımız için değil, aslında toplumumuzun ortak hafızası için de yeni bir başlangıçtır. Sizlerin bu süreçte gösterdiğiniz emek, gayret ve özveri; ekran başındaki milyonlara ulaşan en güçlü değerdir.

Biliyorum ki yayıncılık, büyük fedakârlık gerektiren, mesai kavramını çoğu zaman ortadan kaldıran bir meslek. Sizler, bu zorluğu sevgiyle ve mesleğinize olan bağlılıkla aşarak, izleyiciye güven veren bir yayıncılık anlayışı ortaya koyuyorsunuz.

Bu yıl özellikle “Aile Yılı” vesilesiyle, yayınlarınıza bir anne-babanın, bir çocuğun, bir gencin gözünden bakmanızı çok önemsiyoruz. Çünkü toplumun ihtiyaç duyduğu en büyük şey, ekranlardan yayılan güven, samimiyet ve değerlerdir.

Yayıncı kuruluşlarımızın yeni dönemle birlikte artan reyting kaygılarının, millî ve manevi değerlerimizin önüne geçmemesi, millî güvenliğimizi zedelememesi, kişi hak ve hürriyetlerine saygısızlığa yol açmaması büyük önem taşımaktadır. Yalan haber ve dezenformasyondan uzak durularak, reyting çabasının tatlı bir rekabet anlayışıyla sürdürülmesi en önemli temennimizdir.

Her birinizin bu bilinçle hareket edeceğine yürekten inanıyor, verdiğiniz katkı ve gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyorum.

Yeni yayın döneminin hepimiz için bereketli, verimli ve izleyicilerimize değer katan bir süreç olmasını diliyorum."

