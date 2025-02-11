RTÜK Başkanı Ebübekir Şahin duyurdu! Malezya ile yeni işbirliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Asya turunda yer alan RTÜK Başkanı Ebübekir Şahin sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bir gelişmeyi duyurdu. Türkiye'nin Malezya ile Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü’nü imzaladığı aktarıldı.

Şahin paylaşımında şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve ve Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim himayelerinde; Malezya Yayıncılık Otoritesi (MCMC) Başkanı Sn. Tan Sri Mohamad Salim Bin Fateh Din ile, Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü’nü imzaladık.

İki kardeş ülke olarak medya ve yayıncılık hizmetleri ile teknik konularda daha güçlü iş birliği faaliyetlerini sürdüreceğiz.

Protokolde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."