RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'Boykot' çağrılarına yanıt! "Takip ediyoruz, gereği yapılacak"

RTÜK Başkanı Şahin, CHP'nin Ekrem İmamoğlu için çağrıda bulunduğu 'boykot' çağrılarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"BU MİLLET SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Şahin'in paylaşımı şu şekilde:

"Millî ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla, Türkiye’nin değerleri ve kazanımları sarsılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu büyük millet; kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir.

Toplumda itibar kaybeden bazı çevrelerin, manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliğimizi zedeleme çabaları asla amacına ulaşamayacaktır.

Millî ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı teşvik etmeye devam edecek, ülkemizin güçlü medya yapısını koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz.

Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır.

Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkûmdur."