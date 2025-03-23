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RTÜK Başkanı Şahin'den "Çok Önemli Uyarı": O yayınları işaret etti!

23.03.2025 01:15
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Türkiye gündeminde İmamoğlu'na yapılan operasyonlar var! Tüm TV kanallarının da dijital medyanın da ana konusu operasyonlar ve bu gece çıkacak karar. Süreç devam ederken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den önemli bir açıklama geldi.

RTÜK Başkanı Şahin'den "Çok Önemli Uyarı": O yayınları işaret etti!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin; medyayı itidalli yayıncılığa davet ederken kurallara uymayan yayıncılara en üst sınırdan ceza verileceğini belirtti.

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İŞTE EBUBEKİR ŞAHİN'İN O AÇIKLAMASI

"Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!

Daha önce de belirttiğimiz üzere; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca yürütülen soruşturmalarla ilgili medyamızın itidal ile hareket etmesi,

Taraflı ve gerçek dışı haberlere değil yetkililerden gelen resmî bilgi ve açıklamalara yer vermeleri, kanun ve ilke kararlarına uygun yayıncılık yapmaları hususunda gerekli uyarıları yapmış, akabinde de kanunlara uyumayan yayıncı kuruluşlarla ilgili ilk Üst Kurul toplantımızda en üst sınırdan program durdurmalara varan müeyyideler uygulamıştık.

Belirtmek isterim ki; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak kanun dışında yayın yapan, halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan, kişi haklarına aykırı taraflı yayıncılık faaliyeti gösteren, devlet büyüklerine, soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına, emniyet personeli ile kolluk kuvvetlerine hakaret hatta tehditlere varan ifade ve yayınlara yer veren yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur.

Bu süreçte itidalli yayın yapan, tarafsız bir şekilde halkı bilgilendirme çabasıyla hareket eden yayıncı kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, uyarılarımızı dikkate almayan, hukuk dışı yayınlara devam eden, sayısı birkaç taneyi geçmeyen yayıncı kuruluşları da son bir defa ihtaren uyardığımızı belirtmek istiyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
Ebubekir Şahin rtük
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