HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. RTÜK Başkanı Şahin'den Fenerbahçe - Galatasaray maçının reytingine ilişkin açıklama

RTÜK Başkanı Şahin'den Fenerbahçe - Galatasaray maçının reytingine ilişkin açıklama

03.04.2025 00:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Bugün ATV'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ile ilgili 'reytingler düştü' iddiaları dezenformasyon içerikli olup, kamuoyunun kasıtlı olarak yanlış yönlendirme çabasından başka bir amaç taşımamaktadır. Gerçek, bilimsel reyting oranları elimize ulaştığında kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin'den Fenerbahçe - Galatasaray maçının reytingine ilişkin açıklama

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray Spor Kulübü'nü derbide sergilediği mücadele ve elde ettiği başarı dolayısıyla tebrik etti.

"GERÇEK REYTİNG ORANLARI ELİMİZE ULAŞTIĞINDA KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAKTIR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde yaptığı "boykot" çağrısının sadece futbolseverlere değil, spor ekonomisine ve yayıncılık sektörüne yönelik manipülatif bir yaklaşım içerdiğini, spor müsabakalarının özünde var olan dostluk, sportmenlik ve centilmenlik değerlerine tamamen aykırı olduğunu kaydeden Şahin, "Bugün ATV'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ile ilgili 'reytingler düştü' iddiaları dezenformasyon içerikli olup, kamuoyunun kasıtlı olarak yanlış yönlendirme çabasından başka bir amaç taşımamaktadır. Gerçek, bilimsel reyting oranları elimize ulaştığında kamuoyu ile paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de reyting ölçüm sisteminin RTÜK denetiminde, bilimsel yöntemlere dayalı ve uzun vadeli panel uygulamasıyla yürütüldüğünü anımsatan Şahin, televizyon izleme ölçümlerinin RTÜK'ün yetkilendirdiği TİAK AŞ, radyo dinlenme oranı ölçümlerinin ise RİAK AŞ sorumluluğunda yapıldığını aktardı.

Şahin, ülke genelinde 40 ilde, 5 yaş ve üzeri yaklaşık 15 bin kişiyi kapsayan 4 bin haneye yerleştirilen peoplemeter cihazlarıyla toplanan verilerin günlük olarak analiz edildiğini ve bilimsel raporlamalara konu olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Bu sistemde, bireysel çağrıların veya kısa vadeli yönlendirmelerin reyting verileri üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Ayrıca, izleyici ve dinleyici davranışlarını etkileyen sosyoekonomik statü, cinsiyet, yaş, çalışma durumu ve hanehalkı büyüklüğü gibi değişkenler, reklam stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Araştırma panellerinin hedef nüfusu doğru temsil etmesi zorunluluğu, mevzuat kapsamında denetime tabi tutulmaktadır. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik, güvenilir kaynaklara dayanmayan manipülatif bilgiler, bir kez daha doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın önemini gözler önüne sermiştir."Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Rusya'da savaş uçağı düştü: 1 kişi hayatını kaybettiRusya'da savaş uçağı düştü: 1 kişi hayatını kaybetti
Hakkari'de maden ocağında iş makinesinin altında kalan işçi öldüHakkari'de maden ocağında iş makinesinin altında kalan işçi öldü
Anahtar Kelimeler:
reyting RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho'dan yılın skandalı! Okan Buruk'a çok çirkin saldırı! Tecrübeli çalıştırıcı bir anda yere düştü...

Jose Mourinho'dan yılın skandalı! Okan Buruk'a çok çirkin saldırı! Tecrübeli çalıştırıcı bir anda yere düştü...

Kadıköy'de ortalığı karıştıran gol! 2 dakika boyunca VAR'da izlendi...

Kadıköy'de ortalığı karıştıran gol! 2 dakika boyunca VAR'da izlendi...

Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: "Hangi yüzle aday olacaksın?"

Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: "Hangi yüzle aday olacaksın?"

'Elon Musk görevden ayrılıyor' iddiası

'Elon Musk görevden ayrılıyor' iddiası

Son dakika| CHP'nin 'boykot sitesi' ikinci kez mahkeme kararıyla kapatıldı!

Son dakika| CHP'nin 'boykot sitesi' ikinci kez mahkeme kararıyla kapatıldı!

Meteoroloji uyardı! Ortalık savaş alanına döndü: Sağanak, fırtına ve hortum...

Meteoroloji uyardı! Ortalık savaş alanına döndü: Sağanak, fırtına ve hortum...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.