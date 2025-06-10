RTÜK Başkanı Şahin’den, İsrail'in "Madleen" gemisine yönelik saldırısına tepki

RTÜK Başkanı Şahin, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze’de insanları açlığa mahkûm eden İsrail, şimdi de insani yardım ulaştırmak isteyen sivil bir gemiye zorla müdahale ediyor.

Zulmü sürdüren, çözümün önünü tıkayan, her sesi zorbalıkla bastıran, insani yardımı dahi engelleyen bir anlayışla karşı karşıyayız.

Madleen gemisine yönelik bu müdahale, ne uluslararası hukukta ne de evrensel ahlakta yeri olan bir eylemdir.

İki Türk vatandaşımıza ve tüm sivil yolculara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Devletimizin tüm imkânlarıyla süreci takip ettiğine inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.