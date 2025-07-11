RTÜK Başkanı Şahin'den, terör örgütü PKK'nın silahları teslimiyle ilgili açıklama:

Terör örgütü PKK'nın Irak’ın Süleymaniye kentinde gerçekleştirdiği silah bırakma töreni sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin açıklama yaptı.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE SAYIN DEVLET BAHÇELİ OLMAK ÜZERE..."

Şahin, "Terörsüz bir Türkiye ideali, milletimizin en haklı beklentisidir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere sürece katkı sunan tüm kişi ve kurumlara gönülden teşekkür ediyorum. Milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve Terörsüz Türkiye adına atılan her adımın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE İDEALİ MİLLETİMİZİN EN HAKLI BEKLENTİSİDİR"

Şahin, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Terörsüz bir Türkiye ideali, milletimizin en haklı beklentisidir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere sürece katkı sunan tüm kişi ve kurumlara gönülden teşekkür ediyorum. Milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve Terörsüz Türkiye adına atılan her adımın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

(AA)

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