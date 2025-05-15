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RTÜK Başkanı Şahin'den yayın ihlallerine verilen cezalara ilişkin açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Bugün Üst Kurul toplantısında alınan yayın durdurma ve idari yaptırım kararları, bu yayınların hiçbir etik ilke gözetilmeden kişileri hedef göstermesi ve gerçek dışı iddiaları doğruymuş gibi sunması nedeniyle alınmıştır." ifadesini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin'den yayın ihlallerine verilen cezalara ilişkin açıklama
Mustafa Fidan

Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik menfur saldırıya ilişkin hassasiyetlerini ilk andan itibaren açıkça dile getirdiklerini belirtti.

"GEREKEN ADIMLARI HIZLA ATMIŞTIR"

RTÜK olarak, bu çirkin saldırıyı milletle birlikte nefretle kınadıklarının altını çizen Şahin, şu ifadeleri kullandı:

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"Devletimizin ilgili birimleri, çok kısa süre içinde harekete geçerek failin yakalanmasını sağlamış ve olayın tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için gereken adımları hızla atmıştır. Tüm bu süreçte devletimizin kurumları ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun gösterdiği hassasiyete rağmen olayın hemen ardından bazı yayın organlarında, hiçbir somut delil ortaya konmadan devletimizi ve güvenlik güçlerimizi hedef alan, yargısız infaza varan yayınlar yapılmıştır. Bugün Üst Kurul toplantısında alınan yayın durdurma ve idari yaptırım kararları, bu yayınların hiçbir etik ilke gözetilmeden kişileri hedef göstermesi ve gerçek dışı iddiaları doğruymuş gibi sunması nedeniyle alınmıştır."

"ANAYASAL SINIRLAR İÇİNDE" VURGUSU

Şahin, RTÜK'ün, yayıncılığın anayasal sınırlar içinde yapılmasını gözeten bağımsız bir kurum olduğuna dikkat çekerek, "Tüm demokratik toplumlarda olduğu gibi eleştiri bir haktır ve bu hakkın kullanılmasına saygımız sonsuzdur. Ancak eleştiri adı altında hiçbir yayın organı, kamu otoritesini zan altında bırakacak, toplumu yanıltacak ve kurumsal itibarı zedeleyecek şekilde sorumsuzca yayın yapma hakkına sahip değildir." dedi.

15 Mayıs 2025
15 Mayıs 2025

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Ceza televizyon rtük yayın
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