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RTÜK Başkanı Şahin’den yayıncılara İsrail-İran uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin İsrail’in İran’a saldırısı hakkında yayıncılara sorumluluk uyarısında bulundu.

RTÜK Başkanı Şahin’den yayıncılara İsrail-İran uyarısı

RTÜK Başkanı Şahin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail’in İran’a saldırmasının ardından, sosyal medya başta olmak üzere bazı yayın mecralarında dezenformasyon içeren ve toplumu ayrıştıran söylemlerin hız kazandığını üzülerek takip ediyoruz. Özellikle kimi yayıncıların mezhep temelli ifadelerle İslam’ın özüne aykırı, nefret dolu yorumlara yer vermesi, basın özgürlüğü değil; toplumsal huzura kasttır. Bu tür sorumsuz söylemler ne basın etiğiyle ne de yayıncılık ahlakıyla bağdaşır" ifadelerini kullandı.

"HALKI KİN VE NEFRETE SEVK EDEN İFADELER" UYARISI

Yayıncıları uyaran ve gerekli incelemelerin yapıldığını belirten Şahin, "Yayıncılarımızı tekrar ve açık şekilde uyarıyoruz: Yetkili makamlar dışındaki açıklamalara dayalı içerikler yaymak, halkı kin ve nefrete sevk eden ifadeleri ekranlara taşımak sorumluluk doğurur. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, medya kuruluşlarının öncelikli görevi olmalıdır. Kurumumuz, mevzuat kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmeleri titizlikle yürütmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

13 Haziran 2025
13 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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