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RTÜK Başkanı Şahin: 'Güçlü medya, bilinçli toplum' hepimizin ortak sorumluluğu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "'Güçlü medya, bilinçli toplum' ifadesi sadece bir hedef değil, aynı zamanda hepimizin ortak sorumluluğudur. Medya artık yalnızca bilgi aktaran bir araç değil, kültürel konuları şekillendiren, bireysel algıları yönlendiren ve sosyal dönüşümü etkileyen çok güçlü mekanizmadır." dedi.

RTÜK Başkanı Şahin: 'Güçlü medya, bilinçli toplum' hepimizin ortak sorumluluğu

RTÜK tarafından medya içeriklerinin toplumsal yapı üzerindeki etkilerini kapsamlı bakış açısıyla ele almak amacıyla düzenlenen "Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi" bir otelde başladı.

Zirvenin açılışında konuşan RTÜK Başkanı Şahin, medyanın toplum üzerindeki etkisine değinerek, bundan sonraki süreçte gündüz kuşağı programlarında, dizi ve haberlerde toplumu bozmaya yönelik değil, toplumun ve çocukların geleceğini inşa etmeye yönelik programlara ağırlık verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Zirvede medyanın toplumsal yapıya etkilerini tüm yönleriyle ele alacaklarını belirten Şahin, "'Güçlü medya, bilinçli toplum' ifadesi sadece bir hedef değil, aynı zamanda hepimizin ortak sorumluluğudur. Medya artık yalnızca bilgi aktaran bir araç değil, kültürel kodları şekillendiren, bireysel algıları yönlendiren ve sosyal dönüşümü etkileyen çok güçlü mekanizmadır." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin medya politikalarına önemli çerçeve sunduğunu kaydetti.

Aile kurumunu güçlendirmeyi hedefleyen bu vizyonun, RTÜK'ün yayın politikalarını ve toplumsal sorumluluk projelerini destekleyici bir çerçeve sunduğunu söyleyen Şahin, "Çünkü güçlü aile, güçlü toplum demektir. Ailenin karşı karşıya olduğu tehditleri medyadaki içerikler üzerinden de analiz etmek ve önleyici adımlar atmak hepimizin görevidir." diye konuştu.

Zirve boyunca çeşitli başlıklarla yapılacak oturumların medyanın gücünü daha sağlıklı çizgiye taşıyacağını vurgulayan Şahin, gündüz kuşağı programlarından haber bültenlerine, dijital içeriklerden reklam yayınlarına kadar pek çok başlıkta yürütülecek zirvenin medyanın toplumsal etkilerini daha derinlemesine ele almalarına imkan tanıyacağını aktardı.

"YAYINCI KURULUŞLAR, SORUMLULUK BİLİNCİYLE HAREKET ETMELİ"

İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık da medyanın toplumsal yapıyı şekillendirme gücüne dikkati çekerek, yayıncı kuruluşların sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise medya okuryazarlığının geliştirilmesi ve doğru bilgiye erişimin artırılması için hem kurumlara hem topluma büyük sorumluluk düştüğünü ifade ederek, üniversite olarak bu sürece destek verdiklerini bildirdi.

Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Yağcı da medya sorumluluğunun güçlendirilmesinin geleceğin inşası için zorunlu olduğunu dile getirdi.

Güçlü medya ile bilinçli topluma dönüşme sürecinde dilin önemine işaret eden Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir de "Dil, varlığımızı emanet ettiğimiz düşüncelerimizin sığınağıdır." dedi.

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan ise medya okuryazarlığının geliştirilmesi ve gençleri koruyacak politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

İki gün sürecek zirvenin ilk günü fotoğraf çekimiyle sona erdi.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ebubekir Şahin rtük
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