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RTÜK'ten dört medya kuruluşuna ceza! Aralarında Halk TV ve TELE1 de var

RTÜK'ten aralarında Halk TV ve TELE1'in de bulunduğu dört basın kuruluşuna idari para cezası geldi.

RTÜK'ten dört medya kuruluşuna ceza! Aralarında Halk TV ve TELE1 de var
Hazar Gönüllü

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün gerçekleştirdiği Üst Kurul toplantısında yayın ihlallerini değerlendirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, aralarında Halk TV ve TELE1’in de bulunduğu dört medya kuruluşuna idari para cezası uygulandı.

HALK TV’YE “YARGISIZ SUÇLAMA” GEREKÇESİYLE YAPTIRIM

Halk TV’de yayınlanan “Gökmen Karadağ ile Açıkça” programında bir inşaat firmasına yönelik ifadelere ilişkin RTÜK’e iletilen şikayet Üst Kurul’da ele alındı.

RTÜK izleme uzmanlarının yaptığı incelemede yayında kullanılan “çete”, “örgüt”, “hançer”, “rüşvet” gibi ifadelerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın kişileri hedef aldığı ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu ifade edildi. Yayının, haberin gerçekliği, tarafsızlığı ve doğruluğu ilkelerine aykırı şekilde, teyit edilmeden ve önyargılı bir dille sunulduğu tespitiyle 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca üst sınırdan idari para cezası verildi.

HALK TV'YE BİR CEZA DAHA

Yine Halk TV’de yayınlanan “Seda Selek ile Neden Sonuç” programında sarf edilen, “Bilime karşı. Bu iktidar bilimi sevmiyor, okul kalmadı, her tarafı imam hatip yapmışlar. Meczup fikirde hocalar dolu üniversitelerde” ve benzeri ifadelerin, genelleyici ve küçük düşürücü olduğu, kişi, kurum ve toplumsal kesimleri hedef aldığı belirtildi.

Yayıncılıkta ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkının önemli olduğu ancak bu özgürlüklerin kişilik haklarını zedelemeyecek, toplumsal hassasiyetleri gözeten bir biçimde kullanılması gerektiği vurgulandı. RTÜK, Halk TV’ye "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz.” hükmünü ihlal nedeniyle üst sınırdan ceza verdi.

KAMU KURUMLARI VE YÖNETİCİLERİNİ HEDEF GÖSTEREN TELE 1 YAPTIRIMDAN KAÇAMADI

TELE1’de yayınlanan Musa Özuğurlu’nun sunduğu “Sabah Pusulası” programında kamu kurumları ve kamu bankalarına yönelik ifadeler hakkında RTÜK inceleme başlattı. İnceleme sonucunda, kullanılan ifadelerin eleştiri sınırlarını aşarak kamu otoritelerini küçük düşürücü ve tarafsızlık ilkesini zedeleyici nitelikte olduğu belirtildi.

Anayasa’nın 26. maddesi ve 5187 sayılı Basın Kanunu’na atıfla, ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığı, kişilik hakları ile kamu kurumlarının itibarının korunması gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda TELE1’e, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinde yer alan “Eleştiri sınırlarını aşan, küçük düşürücü veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” hükmünün ihlali gerekçesiyle üst
sınırdan ceza uygulandı.

SERHAT TV’YE VE YILDIZ EN’E DE YAPTIRIM

Kurul ayrıca, tele alışveriş süresine uymadığı gerekçesiyle Serhat TV’ye ve haksız çıkar sağladığı gerekçesiyle YILDIZ EN’e de 6112 sayılı Kanun’un ilgili hükümlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası verdi.

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