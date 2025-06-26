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RTÜK ceza yağdırdı! Aralarında; Halk TV, Sözcü TV, TELE 1, Netflix ve Spotify var

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün kararlarını açıkladı. Buna göre Halk Tv’ye 10 gün ekran karartma cezası ve idari para cezası verildi. Taşçı ayrıca Tele 1, Halk TV ve Sözcü TV’nin lisansının tehlikede olduğunu açıkladı. Ceza alan kuruluşlar arasında Spotify ve Netflix de bulunuyor. İşte detaylar...

RTÜK ceza yağdırdı! Aralarında; Halk TV, Sözcü TV, TELE 1, Netflix ve Spotify var
Melih Kadir Yılmaz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bugünkü toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Konuyla ilgili olarak RTÜK Üyesi İlhan Taşçı açıklamada bulundu.

HALK TV'YE 10 GÜN EKRAN KARARTMA CEZASI

Taşçı'nın açıklamasına göre Halk TV'ye 10 gün ekran karartma cezası ve idari para cezası verildi. Taşçı Halk TV özelinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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"Halk Tv’ye “Sinem Fıstıkoğlu ile Sansürsüz” adlı programda Atom Mühendisi Tolga Yarman’ın “Türkiye dincileşiyor değil mezhebileşiyor" ve "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün adının konulmasından
itibaren bakarsak İran'a karşı azmettirildik" ifadelerinin "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" ettiği ettiği gerekçesiyle oy çokluğuyla 10 gün yayın durdurma cezası verildi. Benzer maddeden bir yıl içerisinde ceza alması halinde kanalın lisansı iptal edilecek.

Yine Halk Tv’de yayınlanan “Sinem Fıstıkoğlu ile Sansürsüz” adlı programda CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre’nin Mehmet Uçum’la ilgili eleştirileri nedeniyle"İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı davranılmadığı, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle %3 idari para cezası verildi"

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SÖZCÜ TV'YE İDARİ PARA CEZASI

Sözcü TV'ye ise idari para cezası uygulandı. Konuyla ilgili açıklamada, "Sözcü Tv’ye ise Senem Toluay llgaz'ın yaptığı "Öncesi Sonrası Gece" isimli programda konuk Türker Ertürk'ün iktidara yönelik "Emperyalizmin taşeronluğunu yapmak" ifadesi nedeniyle "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı davranılmadığı, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle %3 idari para cezası verildi" denildi.

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3 KANALIN LİSANS İPTAL RİSKİ BULUNUYOR

Taşçı ayrıca, "Tele 1, Halk TV ve Sözcü TV’nin bir yıl içerinde "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmünden veya "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" maddesinden ceza almaları halinde lisanları iptal edilebilecek" ifadelerine yer verdi.

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NETFLIX VE SPOTIFY'A CEZA

Ayrıca ceza listesinde Netflix ve Sportify da yer aldı. Taşçı konuyla ilgili olarak açıklamasında şunları söyledi:

"NETFLIX’e “Barda” isimli filmde yer alan şiddet sahnelerinden ötürü “Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz” hükmü ve “Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle %5 idari para cezası verildi.

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Spotify’a bazı şarkılarda toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olabilecek nitelikte argo ve küfürlü ifadelerin yer alması nedeniyle “Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka aykırı olamaz” hükmü uyarınca %5 idari para ve bahsi geçen içeriğin katalogdan çıkarılma cezası verildi"

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Anahtar Kelimeler:
Halk TV rtük
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