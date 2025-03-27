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RTÜK karar aldı CHP harekete geçti! Özgür Özel duyurdu: "İtalyan mafya filmi gibi..."

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
27.03.2025 16:28
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Turpun büyüğü heybede dediği gün gizli tanık ifade vermiş. İtalyan mafya filmi gibi. MASAK raporu nasıl boş çıktı biliyorsunuz terör iddiaları bomboş çıktı" dedi. Özel açıklamasının devamında "Bu akşam RTÜK'ün önünde toplanacak arkadaşlarımız. Orada biraz kalabalık olabiliriz" diye konuştu.

RTÜK karar aldı CHP harekete geçti! Özgür Özel duyurdu: "İtalyan mafya filmi gibi..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel gazetecilere açıklamada bulundu. Özel, "Bu akşam RTÜK'ün önünde toplanacak arkadaşlarımız. Orada biraz kalabalık olabiliriz" dedi.

Özel'in açıklamasından satır başları:

"EKREM İMAMOĞLU'NUN BİR TELAŞI VAR"

Bu karar hukuksuz bir karar! RTÜK Başkanı, millet tarafından püskürtülmüş bir darbeye karşı hala başarılı olabilir miyiz diye RTÜK binasından ateş ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun arkasında 15 milyon insan var diğeri bir avuç ihtiras sahibinin yalnızlığı içinde. Ekrem İmamoğlu'nun bir telaşı var, her şey çok güzel olacak diyor.

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Milletimizin püskürttüğü 19 Mart başarısız darbe girişiminin bazı unsurlarının hala demokrasiye kurşun atıyor olmalarını görüyoruz.

"İTALYAN MAFYA GİBİ"

Turpun büyüğü heybede demişti. Aylarca bunu sordunuz. Turpun büyüğü heybede dediği gün gizli tanık ifade vermiş. İtalyan mafya filmi gibi. MASAK raporu nasıl boş çıktı biliyorsunuz terör iddiaları bomboş çıktı.

"TURP MURP YOK"

Dün yine büyük turplardan bahsediyor arkadaşlar turp murp yok! Turp var ama o turp ne delil ne operasyon ne bilgi ne bizi mahcup edecek bir şey. Millet inanmıyor.

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"RTÜK ÖNÜNDE TOPLANACAĞIZ"

Bu akşam RTÜK'ün önünde toplanacak arkadaşlarımız. Orada biraz kalabalık olabiliriz."

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP ekrem imamoğlu operasyonu
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