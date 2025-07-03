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RTÜK o ifadeleri affetmedi! Tele 1 ve Sözcü TV'ye üst sınırdan ceza verildi

Leman dergisinin skandal karikatürü gündem olmuştu. Sözcü TV'de yayınlanan 'Para Politika' adlı programda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Programda Dr. Murat Kubilay’ın kullandığı “Türkiye Müslüman bir ülke değildir" ifadesine ilişkin inceleme tamamlandı. RTÜK, toplumun milli ve manevi değerlerini hedef alan bu ifade nedeniyle Sözcü TV’ye üst sınırdan ceza uyguladı. Öte yandan Tele 1'e de 'Cunta Başkanı' ifadesinin meşrulaştırılmaya çalışılması nedeniyle ceza verildi.

RTÜK o ifadeleri affetmedi! Tele 1 ve Sözcü TV'ye üst sınırdan ceza verildi
Melih Kadir Yılmaz

RTÜK Üst Kurul toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıda, RTÜK izleme uzmanlarının hazırladığı raporlar değerlendirildi. Kurulda, Sözcü TV’de “Para Politika” programına konuk olarak katılan Dr. Murat Kubilay’ın sözleri detaylı şekilde ele alındı.

RTÜK o ifadeleri affetmedi! Tele 1 ve Sözcü TV ye üst sınırdan ceza verildi 1

KUTUPLAŞMAYA YOL AÇABİLECEĞİ BELİRTİLDİ

Raporda, Kubilay’ın ifadelerinin toplumu ayrıştırıcı ve nefret duyguları oluşturucu nitelikte olduğu, millî ve manevi değerlerle çeliştiği vurgulandı. Ayrıca, “Türkiye Müslüman bir ülke değildir.” ve “İslam’ın siyasileştirilmişliği” gibi ifadelerin toplumsal barışı tehdit ettiği, ciddi ayrımcılığa ve kutuplaşmaya yol açabileceği belirtildi.

RTÜK o ifadeleri affetmedi! Tele 1 ve Sözcü TV ye üst sınırdan ceza verildi 2

SÖZCÜ TV'YE ÜST SINIRDAN İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Toplantıda, yayının 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8. maddesinde yer alan “Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.” hükmünü açıkça ihlal ettiği tespit edilerek Sözcü TV’ye üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma müeyyidesi uygulandı.

RTÜK o ifadeleri affetmedi! Tele 1 ve Sözcü TV ye üst sınırdan ceza verildi 3

TELE 1'E 'CUNTA BAŞKANI' İFADESİNDEN CEZA

TELE1’de yayınlanan “4 soru 4 yanıt” programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane Mitingi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadelerinin tekrar tekrar ekrana yansıtılması ve “Cunta Başkanı” şeklindeki hakaret içerikli sözlerin alt yazılarla meşrulaştırılmaya çalışılması nedeniyle ceza verildi.

RTÜK, söz konusu yayının 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinde yer alan “İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz; kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle TELE1’e de üst sınırdan idari para cezasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Tele1 rtük sözcü tv
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