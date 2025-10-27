HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

RTÜK'te devir teslim gerçekleşti! "Çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz"

RTÜK Başkanlığına seçilen Mehmet Daniş, düzenlenen törenle görevi Ebubekir Şahin'den devraldı. Yeni başkan Mehmet Daniş "Aile kurumunun korunması, kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın etik sorumluluğunun güçlendirilmesi ve dijital çağın risklerine karşı çocuklarımızın korunması yönündeki çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz" mesajını verdi.

RTÜK'te devir teslim gerçekleşti! "Çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz"

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, RTÜK'te bugün görevi devralırken, aslında büyük bir sorumluluğun ve kıymetli bir bayrağın emanetini teslim aldığını belirtti.

RTÜK te devir teslim gerçekleşti! "Çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz" 1

Kuruma uzun yıllar boyunca katkılar sunan Ebubekir Şahin'e samimi çalışmaları ve kıymetli hizmetleri için teşekkür eden Daniş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun teşrifleriyle, Üst Kurul üyelerinin ve kurum personelinin katılımıyla gerçekleşen devir töreninin, bu anlamlı sürece ayrı değer kattığını aktardı.

Daniş, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin, RTÜK'ün sorumluluğunu daha da artırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aile kurumunun korunması, kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın etik sorumluluğunun güçlendirilmesi ve dijital çağın risklerine karşı çocuklarımızın korunması yönündeki çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, iletişim alanında Türkiye'nin vizyonunu destekleyen her çalışmada aynı inançla yer alacağız. Yeni dönemin kurumumuz, medya dünyamız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

RTÜK te devir teslim gerçekleşti! "Çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz" 2

"RTÜK HER ZAMAN KALBİMDE OLACAK"

Ebubekir Şahin de devir teslim törenine ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, RTÜK ailesiyle geçirdiği yılların, hayatının en kıymetli dönemlerinden biri olduğunu ifade etti.

RTÜK te devir teslim gerçekleşti! "Çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz" 3

Bu süreçte birlikte emek verdikleri Üst Kurul üyelerine, tüm çalışma arkadaşlarına, yayın camiasına ve millete gönülden teşekkür eden Şahin, şunları kaydetti:

"Üst Kurul Başkanlığı görevini Mehmet Daniş Bey'e devrediyor, kendisine bu önemli görevinde üstün başarılar diliyorum. Devir törenimize teşrifleriyle bizleri onurlandıran Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Batuhan Mumcu'ya da nazik katılımları için teşekkür ediyorum. RTÜK, her zaman kalbimde olacak."Kaynak: AABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk askerinin Gazze'deki varlığı İsrail'de rahatsızlık yarattıTürk askerinin Gazze'deki varlığı İsrail'de rahatsızlık yarattı
Yeni gelişme! Kamerası insan gözüne yaklaşacakYeni gelişme! Kamerası insan gözüne yaklaşacak

Anahtar Kelimeler:
Ebubekir Şahin rtük Mehmet Daniş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

'Trump' iddiası çok konuşulur

'Trump' iddiası çok konuşulur

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.