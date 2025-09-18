HABER

RTÜK'ten 5 dijital platforma birden üst sınırdan ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu son toplantısında LGBT propagandası yapan dijital içerikleri kıskaca aldı. Toplantıda Disney+, Prime Video, Mubi, Netflix ve HBO Max'a üst sınırdan cezalar kesildi.

Ufuk Dağ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 2025 Aile Yılı kapsamında dijital medya ve televizyon içeriklerini aile değerlerine uygun hale getirmeyi, çocukları zararlı içeriklerden korumayı, Türk aile yapısını ve millî-manevi değerleri tehdit eden yapımlarla mücadele etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, yayın ihlali yapan 5 dijital platformda yer alan bazı yapımlara üst sınırdan para cezası ve katalogdan çıkarma kararı aldı.

RTÜK ten 5 dijital platforma birden üst sınırdan ceza 1

DISNEY+

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun son toplantısında, millî ve manevi değerlere aykırı yayınlar incelendi. Bu çerçevede Disney+ platformunda yayınlanan “All of Us Strangers” adlı filmde eş cinselliğin uzun sahnelerle yansıtılıp olumlandığı diyalogların yer aldığı, aile değerlerini hiçe sayan ve toplumun ortak değerleriyle çatışan sahnelerin bulunması nedeniyle platforma %3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulanması kararlaştırıldı.

PRIME VİDEO

Üst Kurulda Prime Video’da yayınlanan “Those About To Die” dizisinde yer alan kanlı infaz ve şiddet sahneleriyle birlikte eş cinsel ilişkilerin cinsellik içeren sahnelerle sunulmasının genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesinin ihlali olarak değerlendirildi. İlgili platforma %3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

NETLIX

Netflix’te yayınlanan “Kobalt Mavisi” adlı filmde yer alan ve eş cinselliği özendiren sahneler de cezasız kalmadı. Üst Kurul toplantısında söz konusu içeriklerin toplumun millî ve manevi değerleriyle, genel ahlak ve ailenin korunması ilkesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle ilgili platforma %3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

HBO MAX

HBO Max platformunda yayınlanan ve eş cinselliği gündelik yaşamın doğal parçası olarak sunan “Looking: The Movie” adlı film de cezasız kalmadı. Eş cinsel ilişkilerin ve çıplaklığın yoğun olarak kullanıldığı film nedeniyle ilgili platforma müstehcenlik ile genel ahlakı ve ailenin korunması ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle %3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

MUBI

MUBI platformunda yer alan Benedetta adlı filmin ise pornografi düzeyine varan ve utanç duygusunu hiçe sayan müstehcen içerikler barındırdığı tespit edildi. Yalnızca genel ahlaka değil, aynı zamanda inançlara yönelik açık bir saygısızlık teşkil eden içerikle ilgili söz konusu platforma, müstehcenlik ile genel ahlakı ve ailenin korunması ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle %3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

Anahtar Kelimeler:
Ceza Netflix HBO Max Disney Plus rtük
